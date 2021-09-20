Doğa için biraraya geldiler. Hem denizden hem kıyıdan tonlarca atık topladılar.

Doğa gönüllüleri kıyıları temizledi

Birçok ülkeden binlerce gönüllü sahillerden çöp toplamak için kolları sıvadı.

Belçika'da 20 bin kişi Gand, Anvers, Louvain ve Tourmond'daki 250 farklı noktada temizlik yaptı.

Fransa'da 1 tondan fazla çöp toplandı

Fransa'da da çevreciler bir araya geldi. Calais kentinde 100'den fazla kişi, Nice kentinde ise 500 gönüllü 1 tondan fazla çöp topladı.

Denizden bebek bezleri, torbalar ve pet şişeler çıktı

Filipinler'de ise dalgıçlar su altına indi. 12 dalgıç Batangas eyaleti kıyılarından çöp topladı. Mercanlara yapışmış bebek bezleri, pet şişeler, balık ağları ve plastik torbalar çıkarıldı.

Her yıl yaklaşık 8 milyar kilogram atık çıkarılıyor

Her yıl eylül ayında Dünya Temizlik Günü kapsamında birçok ülkede etkinlikler düzenleniyor.

Denizlerden ve okyanuslardan her yıl yaklaşık 8 milyar kilogram atık çıkarılıyor.