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Dünya
AA 15.05.2023 20:31

BM: Türk hükumetine tahıl girişimi için sarf ettikleri enerji ve çaba için çok teşekkür ederiz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Türk hükûmetine Karadeniz Tahıl Girişimi için sarf ettiği "çaba, enerji ve kararlılığı" için çok teşekkür ettiğini bildirdi.

BM: Türk hükumetine tahıl girişimi için sarf ettikleri enerji ve çaba için çok teşekkür ederiz
[Fotoğraf: Getty Images]

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'da insani durumun ele alındığı oturumda konuştu.

Ukrayna zorlu bir kıştan çıkarken ülkedeki sivil kayıpların son aylarda en yüksek düzeye ulaştığı bilgisini paylaşan Griffiths, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre sivil can kaybının 24 Şubat 2022'den bu yana 23 bin 600'e ulaştığına ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğine dikkati çekti.

Griffiths, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının insani etkilerinin çok büyük olduğunu, BM ve insani yardım çalışanları ile ortaklarının hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ettiğini aktardı.

"Daha fazlası gerekiyor"

Bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 3,6 milyon kişinin insani yardım aldığını belirten Griffiths, hâlâ yardım ulaştırmaya ilişkin bazı engellerle karşı karşıya kaldıklarını ve "daha fazlasının" gerekli olduğunu vurguladı.

Griffiths, Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde ihraç edilen gıda ürünlerinin küresel gıda güvenliğine çok önemli katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Girişim sayesinde 30 milyon tondan fazla kargonun Ukrayna limanlarından güvenli bir şekilde ihraç edildiğini dile getiren Griffiths, bunların yüzde 55'inin gelişmekte olan, yüzde 6'sının da en az gelişmiş ülkelere ulaştığını kaydetti.

"Küresel tahıl fiyatları son 12 ayda da yüzde 20 düştü"

Griffiths, BM'nin merkezi Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) son verilerine göre küresel tahıl fiyatlarının son 12 ayda da yüzde 20 düştüğünü belirterek "Bu yadsınamaz bir ilerleme ancak daha fazlası yapılmalı. İnsani gıda yardımı operasyonları için öngörülebilir tedarikin sağlanması gerekiyor" dedi.

Son haftalarda girişimin uzatılması ve daha etkin işleyişi için geliştirilmesine yönelik yoğun görüşmeler yürütüldüğünü ifade eden Griffiths, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sürdürülmesi çok büyük önem taşıyor. Operasyonun sorunsuz ve etkin bir şekilde yürütülmesi için tüm taraflara sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. Dünya bizi izliyor" diye konuştu.

Türk hükûmetine teşekkür

Griffiths, girişimin başlatılmasında da kilit rol oynayan Türkiye'nin son görüşmelere İstanbul'da ev sahipliği yaptığını anımsatarak "Türk hükûmetine bu girişimin sürdürülmesi için sarf ettikleri çaba, enerji ve kararlılık için çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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