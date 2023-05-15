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Dünya
AA 15.05.2023 20:28

Ürdün'ün Hartum Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendi

Ürdün, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Büyükelçilik binasının kimliği açıklanmayan kişilerce baskına maruz kalarak zarar gördüğünü duyurdu.

Ürdün'ün Hartum Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendi
[Fotoğraf: Getty Images]

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hartum'daki Büyükelçiliğimize yönelik saldırıyı kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Diplomatik temsilciliklerin egemenliğini hedef alanlar başta olmak üzere şiddetin her türlüsünün kınandığı açıklamada, diplomatik teamüllere ve ilgili tüm uluslararası anlaşmalara bağlı kalınmasının önemine vurgu yapıldı.

Büyükelçilik binasının baskın sonucu hasar gördüğü aktarılan açıklamada, baskını gerçekleştirenlere ilişkin ise bilgi verilmedi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda 604 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 127 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasındaki çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

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