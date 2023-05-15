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Dünya
AA 15.05.2023 20:23

Rusya: İngiltere’nin Ukrayna’ya tedarik ettiği uzun menzilli seyir füzesini engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiltere’nin Ukrayna’ya tedarik ettiği "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Rusya: İngiltere’nin Ukrayna’ya tedarik ettiği uzun menzilli seyir füzesini engelledik
[Fotograf: AA]

Konaşenkov, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

İngiltere’nin Ukrayna'ya sevk ettiği "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzelerinin kullanıldığına işaret eden Konaşenkov, "Rus savunma sistemlerince son 24 saatte 7 'HARM' radarsavar füzesi, 1 'Storm Shadow' uzun menzilli seyir füzesi ve 10 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi engellendi" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İngiltere'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam etme yönündeki planlarını "son derece olumsuz" karşıladıklarını belirterek "İngiltere, Ukrayna'ya silah gönderen ülkelerin başında olmaya çalışıyor. Bu, özel askeri operasyonun gidişatını önemli ölçüde etkileyemez ancak elbette ilişkilerin ileride de bozulmasına ve daha fazla yanıt verme eylemlerine yol açacak. Yani bu Ukrayna'nın tarihini daha da zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Storm Shadow" seyir füzesi

"Storm Shadow" seyir füzelerinin, 250 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olduğu biliniyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, şubatta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeye hazır olduklarını ve İngiliz hükümetinin bunların tedariki için ihale sürecini başlattığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise İngiltere’nin Ukrayna’ya "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzeleri tedarik etme kararının bölgedeki durumu ciddi şekilde tırmandıracağını bildirmişti.

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