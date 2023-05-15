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Dünya
İHA 15.05.2023 20:22

Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu

Lüksemburg’da teknik arıza sonucu acil iniş yapmak zorunda kalan kargo uçağının iniş takımı koptu.

Lüksemburg’da facianın eşiğinden dönüldü.

Sol motorundaki arıza sonucu acil iniş yapmak zorunda kalan Cargolux firmasına ait Boing 747 tipi kargo uçağı, Lüksemburg Havalimanı’na iniş yaptığı sırada iniş takımlarından biri koptu.

Uçak, ilk denemesinde iniş takımının kopması üzerine pisti pas geçerken, ikinci iniş denemesinde güçlükle piste inebildi.

Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Cargolux tarafından yapılan açıklamada, “Dubai-Lüksemburg seferini yapan Boing 747 tipi kargo uçağı havada yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle pilotlar tarafından acil iniş prosedürüne uygun şekilde piste indirilmiştir” ifadeleri kullanılarak, kazayla ilgili uçakta inceleme başlatıldığı aktarıldı.

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Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu
Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu
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