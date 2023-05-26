BM: Sudan'da ateşkese rağmen münferit çatışmalar devam ediyor

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan'daki güncel gelişmeleri aktardı.

BM'nin resmi olarak ateşkesi denetlemediğini kaydeden Dujarric, ülkenin farklı yerlerinde halkın hala çok büyük acıya maruz bırakıldığına dikkati çekti.

Dujarric, "Son bilgiler, Sudan'da münferit çatışmaların devam ettiğini gösteriyor. İnsani yardım çalışanlarımız, çatışmanın durduğu her anı fırsat bilerek yardım ulaştırmaya çalışıyor." diye konuştu.

BM Dünya Gıda Programı'nın ülkede 600 bin kişiye yardım ulaştırdığını belirten Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü'nün de çatışmanın başlangıcından bu yana 38 sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini bildirdiğini duyurdu.