ABD Ticaret Temsilcisi Tai, Çin Ticaret Bakanı Vang ile görüştü

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, görüşme sırasında Tai'nin APEC üyeleri tarafından kaydedilen ilerleme hakkındaki görüşlerini paylaştığı bildirildi.

Tai'nin ABD-Çin ticaret ilişkisinin küresel ekonomideki önemini ve her iki tarafın da birbiriyle ilişki kurmaya devam etmesi gerektiğini belirttiği kaydedilen açıklamada, Temsilci'nin ayrıca Çin'in ekonomi ve ticaret politikasına yönelik piyasa dışı yaklaşımının neden olduğu dengesizliklerin ele alınması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede Çin'de faaliyet gösteren ABD şirketlerine karşı alınan önlemlerle ilgili endişelerin dile getirildiği, Tai'nin iki ülke arasında açık iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığı ifade edildi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da dün Çin Ticaret Bakanı Vang ile bir araya gelmiş, iki bakan ticaret ve yatırım ortamı ve potansiyel işbirliği alanları dahil iki ülkenin ticari ilişkisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.

Raimondo, Çin'de faaliyet gösteren ABD şirketlerine karşı son zamanlarda Çin'in aldığı önlemlerle ilgili endişelerini aktarmıştı.