Çok Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.05.2023 21:34

ABD Ticaret Temsilcisi Tai, Çin Ticaret Bakanı Vang ile görüştü

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ticaretten sorumlu bakanlar toplantısı kapsamında Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile bir araya geldi.

ABD Ticaret Temsilcisi Tai, Çin Ticaret Bakanı Vang ile görüştü
[Fotograf: AP]

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, görüşme sırasında Tai'nin APEC üyeleri tarafından kaydedilen ilerleme hakkındaki görüşlerini paylaştığı bildirildi.

Tai'nin ABD-Çin ticaret ilişkisinin küresel ekonomideki önemini ve her iki tarafın da birbiriyle ilişki kurmaya devam etmesi gerektiğini belirttiği kaydedilen açıklamada, Temsilci'nin ayrıca Çin'in ekonomi ve ticaret politikasına yönelik piyasa dışı yaklaşımının neden olduğu dengesizliklerin ele alınması gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede Çin'de faaliyet gösteren ABD şirketlerine karşı alınan önlemlerle ilgili endişelerin dile getirildiği, Tai'nin iki ülke arasında açık iletişim hatlarını sürdürmenin önemini vurguladığı ifade edildi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da dün Çin Ticaret Bakanı Vang ile bir araya gelmiş, iki bakan ticaret ve yatırım ortamı ve potansiyel işbirliği alanları dahil iki ülkenin ticari ilişkisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.

Raimondo, Çin'de faaliyet gösteren ABD şirketlerine karşı son zamanlarda Çin'in aldığı önlemlerle ilgili endişelerini aktarmıştı.

ETİKETLER
ABD Çin Ticaret
Sıradaki Haber
Ukrayna: Rus ordusu Dnipro'da hastaneye füze saldırısı düzenledi, 2 ölü, 30 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
21:42
Yurt dışı oyları 1 milyon 912 bini aştı
21:31
Ukrayna: Rus ordusu Dnipro'da hastaneye füze saldırısı düzenledi, 2 ölü, 30 yaralı
21:11
İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlemler alınıyor
21:09
Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
21:09
Hint-Pasifik ülkelerinden "kritik kalemlerde tedarik zincirini güçlendirme" kararı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
FOTO FOKUS
Çadırın yanına gelen ayı korkuttu: O anlar kamerada
Çadırın yanına gelen ayı korkuttu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ