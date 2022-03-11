Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 549 sivilin öldüğünü ve 957 sivilin yaralandığını, gerçek rakamın ise çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Ukrayna'da nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Rusya'nın ayrım gözetmeyen saldırıları sonucu sivillerin öldüğünü veya sakatlandığını aktaran Throssell, füze, ağır top mermileri, roket ve hava saldırıyla sivillerin hedef alındığını belirtti.

Okul ve hastanelerin de vurulduğunu hatırlatan Throssell, şunları söyledi:

"Rus makamlarına, sivillere ve sivil nesnelere yönelik saldırıların yanı sıra kasaba ve köyleri hedef alan sözde alan bombardımanı ve diğer ayrım gözetmeyen saldırı çeşitlerinin uluslararası hukuka göre yasak olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatıyoruz.

"Misket bombası kullanıldığına dair rapor aldık"

"Yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere, Rus kuvvetlerinin birkaç kez misket bombası kullandığına dair güvenilir raporlar aldık" diyen Throssell, bu tür silahların gelişigüzel kullanımının savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çizdi.

Throssell, 24 Şubat'ta hükümet kontrolündeki Donetsk'in Vuhledar bölgesindeki Merkez Şehir Hastanesi'nde bir misket bombası patladığı, 4 sivilin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığı, yine bir misket bombası saldırısında Harkov'un çeşitli bölgelerinde dokuz sivilin öldüğü ve 37 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'dan basın toplantısına bağlanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasarevic ise ülkede savaşın başından bu yana hastane ve diğer sağlık kuruluşlarına 26 saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 12 sivilin öldüğünü ve 8'i sağlık çalışanı 34 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısının 2,5 milyonu geçti"

Polonya sınırından toplantıya katılan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh da Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısının 2,5 milyonu geçtiğini anımsattı.

Saltmarsh, ülke içinde ise yaklaşık 2 milyon sivilin yerinden edildiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Avrupa'da benzeri görülmemiş bir mülteci hareketi var. Bu, kesinlikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla olanı" değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin göç örgütü olan IOM Sözcüsü Paul Dillon ise Ukrayna'dan kaçan mültecilerin 116 binini üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğunu belirtti.