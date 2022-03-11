"16 gündür özgürlük için savaşıyoruz. Düşmanın beklediğinden 4 kat daha uzun" diyen Zelenskiy "Stratejik bir atılıma ulaştık, şimdiden hedefimize ve zafere doğru ilerliyoruz" yorumunu yaptı.

Rusya'nın Orta Doğulu gönüllü asker kararını değerlendiren Zelenskiy, "Bu vatanseverlik savaşı. Rusya genelinde yedek ve Suriye’den kiralık askerler toplanıyor. Onlar hepsi savaşın cehennemine atılacaktır" dedi.

Zelenskiy "AB'den daha güçlü adımlar gerekli" sözleriyle de AB'ye yine çağrıda bulundu.

Savaşın uzaması daha fazla yaptırım ihtiyacı demek olduğunu belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:



"Eğer savaş devam ederse bunun anlamı Ukrayna'nın ortaklarından Rusya'ya daha fazla yaptırım gerektiğidir. Politikacıların kararları Avrupa ülkelerinin ruh halleriyle örtüşmelidir. Bu ruh halini biliyoruz. Rakamlar farklı ülkelerde farklı, ancak en az yüzde 60'ı bizi destekliyor."

"Komşumuzla hayat zor ama bizi de hafife almasınlar"

Zelenskiy, Rusya'nın insani koridorlara açtığı ateş nedeniyle de cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı: