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Dünya
AA 28.01.2024 00:11

BM Raportörü: UNRWA'ya desteği kesen ülkeler soykırıma yardımcı oluyor

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine Ajans'a finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri "soykırıma yardımcı olmakla" suçladı.

BM Raportörü: UNRWA'ya desteği kesen ülkeler soykırıma yardımcı oluyor
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin "makul bir karara" varmasının ertesi gününde bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı aldığını hatırlattı.

Bu ülkelerin en kritik zamanda milyonlarca Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını belirten Albanese, bu ülkelerin Soykırım Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini ihlal ettiklerini de kaydetti.

İrlanda UNRWA’ya desteğini sürdürecek
İrlanda UNRWA’ya desteğini sürdürecek

Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise İsrail’in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas’a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA’ya destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

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