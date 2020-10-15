Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Arakan'daki insan hakları ihlallerine ilişkin konuştu.

Dujarric, Myanmar ordusunun Budist militanlarla çatışmasında, 2 çocuğu canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı.

"Sorumlular cezalandırılmalı"

Çocukların mayınlara karşı yürümeye zorlandığını belirten Dujarric, 2 çocuğun da çatışma sırasında hayatını kaybettiği söyledi. Sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu.

Dujarric ayrıca, Myanmar'da yılın ilk 3 ayında 100'den fazla çocuğun çatışmalarda öldüğü veya sakat kaldığını ifade etti.

2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman öldürüldü

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulümle de sıkça gündeme gelmişti.

2012'de Budist milliyetçiler binlerce kişiyi katletmiş, ev ve iş yerlerini kundaklamıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın raporuna göre de, Myanmar ordusu,

"etnik temizlik" uygulayarak 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslümanı öldürdü.

Birleşmiş Milletler'e göre, Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 binden fazla...