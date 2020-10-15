Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele, 10 bin kilometre öteden destek buldu.

Washington'da toplanan göstericiler, Türkiye'ye sevgi, Azerbaycan'a destek ve Ermenistan'ı protesto gösterisi düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumu protesto edildi

Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne giden 200 civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

Göstericiler, "Karabağ Azerbaycandır, Gence için dua edin, Ermenistan'ın saldırganlığını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'ye sevgi gösterisi

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.