Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 38 milyon 594 bin 617'ye ulaşırken, 1 milyon 93 bin 981 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, dünyada virüs bulaşan 29 milyon 31 kişi iyileşti.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 19 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 415'e çıktı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 1092 artışla 485 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 458 bin 73'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden son 24 saatte 29 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 264'e yükseldi.

Vaka sayısının 912 artarak 149 bin 83'e çıktığı ülkede bugüne kadar 128 bin 134 COVID-19 hastası sağlığına kavuştu.

Bolivya

Bolivya basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 8 bin 351'e, vaka sayısı da 227 artışla 138 bin 922'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 102 bin 83 kişi iyileşti.

Dominik Cumhuriyeti

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 2 bin 186'ya, vaka sayısı da 654 artarak 119 bin 662'ye yükseldi.

Guatemala

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak 3 bin 430'a, vaka sayısı da 714 artarak 99 bin 94'e ulaştı.

Kosta Rika

Kosta Rika'da 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1134'e, vaka sayısı da 1542 artarak 91 bin 780'e çıktı.

El Salvador

El Salvador'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 904'e, vaka sayısı 286 artarak 30 bin 766'ya yükseldi.