Türkiye ve İslam hakkında küstah söylemleriyle bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hükümetinin izlediği dış politika, ülkesinde de eleştiri oklarının hedefinde...

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, Avusturya Federal Meclisi'nde, hükümete yüklendi.

'Kurz hükümeti daima çatışan tarafların yanında yer alıyor'

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, izlenen politikaların yanlış olduğunu savundu. Avusturya'nın hükümetin politikaları nedeniyle çok taraflılıktan uzaklaştığını söyledi.

Muhalif partinin milletvekili Jörg Leichtfried de, Kurz hükümetinin arabulucuk rolü üstlenmek yerine daima çatışan tarafların yanında yer aldığını belirtti. Bunun son örneğinin Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim olduğunu söyledi.

Yunanistan yanlısı tutum sergileyerek dış politikada belli bir kalıba sıkışıldığını savundu.

Leichtfried, "Bu da Türkiye’nin taraf olduğu Dağlık Karabağ meselesinde ara buluculuk yapmayı zorlaştırıyor" görüşünü paylaştı.