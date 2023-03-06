BM Göç Örgütünden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, dün Cox's Bazar'daki kampta çıkan yangının büyük hasara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yangında yaklaşık 2 bin çadır yok olurken, 12 bin Arakanlı mülteci evsiz kaldı. Yangından etkilenen mülteciler sahip oldukları tüm eşyaları kaybetti ve birçoğu korku, çaresizlik ve umutsuzluk yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

Bangladeş'teki IOM Sorumlusu Fathima Nusrath Ghazzali, "Yangından etkilenenlerin gıda, sağlık, korunma, su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçları da dahil olmak üzere acil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için diğer insani yardım aktörleriyle koordinasyon halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yangından etkilenen mültecilerin kayıp, hasar ve şoktan kurtulması için mücadele edildiğini belirten Ghazzali, barınak onarımı, yeniden inşası ve yemek pişirme tesislerine erişim konusunda destek sağlayacaklarını kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.