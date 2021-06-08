Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BM Mladiç kararından memnun
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç hakkındaki kararın onanmasını memnuniyetle karşıladı.
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Bosnalı Sırpların eski lideri Mladiç'in davasında nihai karar açıklandı.
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Mladiç hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken, Mladiç'in temyiz başvurusu ise reddedildi.
Temyiz yargıçları, Mladiç'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada, açıklanan kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Etiketler: Birleşmiş Milletler
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