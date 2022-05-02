Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Ukrayna Sözcüsü Saviano Abreu, yazılı açıklamasında, BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin iş birliğinde Mariupol’deki Azovstal tesisinde yaklaşık 2 aydır mahsur kalan çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının buradan Zaporizka'ya tahliye işlemlerinin devam ettiğini aktardı.

Tahliyeye 29 Nisan'da başlandığı bilgisini paylaşan Abreu, tahliye edilen sivillerin insani yardım ve psikolojik destek aldığını vurguladı.

Abreu, sivillerin güvenliği için şimdiye kadar kaç kişinin tahliye edildiğine dair bilgi vermedi.

BM'nin Mariupol dışında da çatışma ortamını terk etmek isteyen siviller için güvenli geçiş koridoru açacağını kaydeden Abreu, bu konuda tüm taraflarla diyalog halinde olduklarını açıkladı.

Zelenskiy duyurmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de dünkü açıklamasında Mariupol’deki Azovstal tesisinden sivillerin tahliyesine başlandığını belirtmişti.

Zelenskiy, Azovstal'dan fabrikası tesislerinden yaklaşık 100 kişilik ilk grubun Ukrayna’nın kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığı bilgisini vermişti.