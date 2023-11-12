BM Lübnan Barış Gücü'nde görevli bir asker bilinmeyen bir kaynaktan açılan ateşle yaralandı

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, gece yarısından kısa bir süre sonra, El-Kavzah köyü yakınlarındaki UNIFIL tesisindeki barış güçlerinin yakınlarda silah sesleri duyduğu aktarıldı.

Açılan ateş sonucu yaralanan bir barış gücü askerinin ameliyat edildiği ve durumunun stabil olduğu belirtilen açıklamada, saldırının kaynağının ise henüz bilinmediği ve durumun tespiti için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan ve İsrail'deki taraflara "barış gücünü korumak ve yeniden istikrarı sağlamak için çalışan görevlileri tehlikeye atmaktan kaçınma konusundaki yükümlülükleri" hatırlatıldı.

İsrail-Lübnan sınırı 8 Ekim'den bu yana karşılıklı saldırılara sahne oluyor.