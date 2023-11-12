İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu operasyonlarda, 2'si çocuk en az 40 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanlardan 20'sinin El Halil kentinden olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 470'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.