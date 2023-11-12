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Dünya
AA 12.11.2023 17:10

Papa Franciscus: Gazze'de yaralılara acilen yardım edilmeli, siviller korunmalı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de acilen yaralılara yardım edilmesi, sivillerin korunması ve zor durumdaki halka daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Papa Franciscus: Gazze'de yaralılara acilen yardım edilmeli, siviller korunmalı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Sudan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve Filistin'deki ciddi durumu düşünmeye devam ettiğini vurgulayan Papa Franciscus, "Acı çeken herkesin, Filistinlilerin ve İsraillilerin yanındayım. Bu karanlık anda onlara sarılıyorum ve onlar için çok dua ediyorum. Silahlar dursun. Silahlar asla barış getirmez, çatışmalar yayılmamalı. Yeter kardeşlerim, yeter" ifadelerini kullandı.

Papa, Gazze'deki duruma dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de yaralılara acilen yardım edilmeli, siviller korunmalı ve tükenmiş bu halka çok daha fazla insani yardım ulaştırılmalıdır. Aralarında çok sayıda yaşlı ve çocuğun bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Hristiyan, Yahudi, Müslüman hangi kavim ve dinden olursa olsun her insan, Rabb'in katında kutsaldır, değerlidir ve barış içinde yaşama hakkına sahiptir."

Katoliklerin ruhani lideri, Sudan'daki gelişmelere de değindi.

Papa, bu ülkede çok sayıda kişinin mağdur olduğunu ve yerlerini terk etmek durumunda kaldığı bir iç savaştan geçtiğini belirterek, "Sudan'ın aziz halkının acılarına yakınım ve yerel yetkililere, 'insani yardımı teşvik etmeleri ve uluslararası toplumun da katkısıyla barışçıl çözümlere ulaşmak için çalışmaları konusunda' çağrıda bulunuyorum" idedi.

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