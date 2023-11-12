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Dünya
TRT Haber 12.11.2023 15:32

Berlin'de başarılı Türk öğrencilere ödül

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'nde Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Berlin'de başarılı Türk öğrencilere ödül

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğince organize edilen Başarılı Öğrencilerin ödüllendirilmesi projesine Başkonsolosluk faaliyet bölgesinde lise eğitimini Abitur yaparak tamamlayan ve üniversiteye yerleşen öğrenciler başvuruyor. Bu öğrencileriarasından not ortlaması en yüksek öğrenciler ödüllendiriliyor.

2023 yılı ödüllerine Burçak ERDEN ve Kaan Cihan TÜRKAY ödül almaya hak kazandı.

Burçak Erden, Carl von Ossietzky Gemeinschaftsschule’den 1.0 Abitur notu ile mezun oldu, şu an Humboldt Universität zu Berlin’de İngiliz Dili Edebiyatı ve Sanat Tarihi lisans öğrencisi.

Kaan Cihan Türkay ise Schiller Gymnasium’dan 1.2 Abitur notu ile mezun oldu, eğitimine şu an Frei Universität’da İşletme bölümünde devam ediyor.

Türkiye'nin Berlin büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in himayelerinde gerçekleşen törene, T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanşı, Berlin Eğitim Müşaviri Vekili ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl katıldı.

Tören, Büyükelçi Şen’nin öğrencilere hediyelerinin takdiminin ardından, eğitim üzerine gerçekleşen bir sohbetle sona erdi.

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