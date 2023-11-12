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Dünya
AA 12.11.2023 14:50

Şifa Hastanesi'ndeki 650 hastanın hayatı tehlikede

Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü, Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurdu.

Şifa Hastanesi'ndeki 650 hastanın hayatı tehlikede
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir hastaneye bir damla dahi akaryakıtın girmediğini vurgulayan Zakut, "Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede" dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Zakut, "Şifa Hastanesi yerleşkesi ve muhitinde güvenli bir yer yok, oradaki şehitlerin cenazelerine ulaşmanın da imkanı yok. Şifa Hastanesi yerleşkesindeki yaklaşık 1500 göçmenin hayatı da tehlike altında" ifadelerini kullandı.

Zakut, Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nin zorla tahliye edilmesi nedeniyle çocukların hayatının tehdit altında olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su ve elektrik kesintileri altında tıbbi ve diğer atıkların birikmesi nedeniyle herkesin hayatının tehlikede olduğunu belirten Zakut, "Mısır'dan acil olarak Şifa Hastanesi yerleşkesindeki hasta ve yaralılar için ambulanslar göndermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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