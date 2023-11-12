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Dünya
AA 12.11.2023 14:46

Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi tamamen hizmet dışı kaldı

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi, akaryakıtın tükenmesi ve elektriğin kesilmesi nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldı.

Filistin Kızılayı: Gazze'deki Kudüs Hastanesi tamamen hizmet dışı kaldı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin, yakıtın tükenmesi ve elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı kaldığını ve çalışmalarının tamamen durduğunu duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hastanede kötü insani koşullar ve tıbbi malzeme, yiyecek ve su sıkıntısı altında çalışan sağlık ekiplerinin artık hasta ve yaralılara geleneksel yöntemlerle de olsa tıbbi bakım sağlamak için her türlü çabayı gösterdiği vurgulandı.

Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşları acil yardım çağrılarına cevap vermedi

Filistin Kızılayının açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, yaklaşık bir haftadır hastaneye uygulanan ablukanın gölgesinde acil yardım ulaştırılması yönünde defalarca çağrıda bulunduk. Ancak kuruluşlar hastaneye yardım ulaştırmada aciz kaldı.

İsrail'in çevrede devam eden bombardımanları ve doğrudan hedef alması nedeniyle hastanedeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş siviller hayatlarını tehlikeye atan bu durumla tek başlarına yüzleşmek zorunda kaldı. İşgalcilerin Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırmasıyla felaket daha da büyüdü."

Yollarda cesetler var, İsrail saldırıları nedeniyle müdahale edilemiyor

Gazze'de yollarda çok sayıda ceset olduğu, İsrail'in hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle de herhangi bir müdahalenin yapılamadığı belirtilen açıklamada, sağlık sisteminin tamamen çökmesinden ve Gazze Şeridi'ndeki felaket niteliğindeki insani durumdan uluslararası toplumun ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ne taraf tüm ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Filistin Kızılayı, bir kez daha, uluslararası topluma ve yardım kuruluşlarına "Gazze'ye ve özellikle kuzey bölgelerine gerekli ihtiyaçların acilen ulaştırılması için acil yardım" çağrısını yineledi.

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