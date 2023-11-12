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12.11.2023 14:39
, 12.11.2023 14:45
SON GÜNCELLEME
12.11.2023 14:45
Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı
Refah Sınır Kapısı yabancıların ve ağır yaralıların tahliyesi için açıldı. İlk ambulanslar sınır kapısından geçti.
[Fotograf: AFP]
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