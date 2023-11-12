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Dünya
AA 12.11.2023 17:26

Filistin hükümeti: Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetleri duracak

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını duyurdu.

Filistin hükümeti: Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle iletişim hizmetleri duracak
[Fotograf: AA]

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Filistin topraklarında faaliyet gösteren iletişim şirketlerinin yetkilileriyle basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nde akaryakıt sıkıntısı sebebiyle perşembe gününden itibaren iletişim hizmetlerinin tümüyle duracağını aktaran Sedr, şunları söyledi:

"Devam eden savaşta iletişim hatlarının yüzde 65'i zarar gördü. Geriye kalan hatlar üzerinden şu ana kadar iletişim hizmeti sağlanıyor ancak bu da perşembe günü itibarıyla duracak."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal İcra Müdürü Abdulmecid Mulhim de, Gazze Şeridi'ndeki iletişim şirketlerine ait baz istasyonları ve hizmetlerini birkaç enerji kaynağı üzerinden sürdürdüklerini ifade etti.

Gazze'de faaliyet gösteren elektrik şirketini birinci enerji kaynağı olarak anlatan Mulhim, bunun durması halinde güneş enerjisinden elektrik alındığını kaydetti.

Güneş enerjisinin de hizmet dışı kalması durumunda ise normal bir jeneratör çalıştırılarak elektrik elde edildiğini söyleyen Mulhim, bunun da olmadığı durumlarda da enerji depolama bataryalarının devreye girebileceğini aktardı.

Mulhim, "Çarşamba günü itibarıyla da Gazze'deki iletişim şirketlerine ait enerji depolama bataryalarının devreye girmesini öngörüyoruz. Söz konusu bataryalar da 24 saat enerji kapasitelidir" dedi.

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