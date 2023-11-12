Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2023 17:34

ABD: Hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk" dedi.

ABD: Hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırılarına ilişkin, "ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk" dedi.

Sullivan, CBS News televizyon kanalının "Face the Nation" programına konuk oldu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "(Gazze'deki olayların başladığı) 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Bu Hamas için de geçerli, İsrail'e tehdit olmaya devam edemez" ifadelerini kullanarak, "Hamas sözcüleri, İsrail yok edilene kadar 7 Ekim'i tekrar etmek istediklerini söyledi" dedi.

Buna karşılık, İsrail'in Hamas'a karşı faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Sullivan, Filistin'deki yönetim konusunda da 7 Ekim'den öncesine dönülmeyeceğini ifade etti.

Sullivan, "Gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına karar vermek sonunda Filistinlilere bağlı olacaktır ya da olmalıdır. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleştirilmesi de bu kapsama dahil edilmelidir" diye konuştu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk" açıklamasını yaptı.

Hamas tarafından esir tutulanlara da değinen Sullivan, ABD'li ve diğer rehinelerin güvenli çıkışını sağlamak için de aktif şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Şu ana kadar çok fazla Filistinli öldürüldü, son birkaç haftada çok fazla (sivil) zarar gördü. Onların zarar görmesini engellemek ve insani yardımın ulaşımını azami düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Kudüs ABD
Sıradaki Haber
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk 40 Filistinliyi gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı
18:58
Bakan Yerlikaya Türkiye-İran güvenlik duvarını inceledi
18:53
Bakan Koca Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyan geminin görüntülerini paylaştı
18:48
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas'ın hastaneye saldırıp ilaç çaldığını yalanladı
18:55
BM kuruluşları: Acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz
18:14
Doktorlar İsrail'in hastanelerdekilere güvenli çıkış verildiğini yalanladı
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Lara Plajı'nda hortum paniği
Lara Plajı'nda hortum paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ