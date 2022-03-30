BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, arama kurtarma çalışmaları sonucu helikopterde bulunan 8 barış gücü askerinin de hayatını kaybettiğini öğrendiklerini açıkladı.

Dujarric, helikopterdeki 6 askerin Pakistan, bir askerin Rusya, diğer askerin ise Sırbistan'dan olduğu bilgisini paylaştı.

Helikopter, çatışmaların yaşandığı bölgede keşfe çıkmıştı

Sözcü Dujarric, BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin son günlerde Kongo ordusu ve 23 Mart Hareketi (M23) adlı silahlı grup üyeleri arasındaki çatışmaların yaşandığı Tshanzu bölgesinde keşfe çıktığını söyledi.

Kuzey Kivu Eyalet Vali Sözcüsü Sylvain Ekenge ise BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin M23 adlı isyancı grup tarafından düşürüldüğünü söylemişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 2 gündür Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.