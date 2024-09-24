BM Komiseri Grandi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 2 BMMYK çalışanının öldüğünü bildirdi

Grandi, İsrail'in dün itibarıyla Lübnan'ı hedef alan saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Lübnan'daki İsrail hava saldırıları acımasızca yüzlerce sivilin hayatına mal oluyor." ifadesini kullanan Grandi, 2 BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) çalışanının öldürüldüğünü teyit etmekten büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

Grandi, hayatını kaybeden meslektaşlarının ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Merkezi Roma'da bulunan Dünya Gıda Programı'nın (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain de X platformundan yaptığı paylaşımda, "WFP, Lübnan'da BMMYK için çalışan 2 meslektaşımızın İsrail hava saldırısında öldürülmesi haberini derin üzüntüyle öğrendi. Ailelerine ve yardım ulaştırmak için sahada olan ekiplere en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet sona ermeli ve daha fazla masum hayat kaybedilmemeli. İnsani yardım görevlileri hedef değildir." ifadesini kullandı.