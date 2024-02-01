Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 22:20

BM, keşif misyonunun Gazze'nin kuzeyinde araştırma yaptığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), dün ve bugün bir keşif misyonunun Gazze'nin kuzeyinde güvenlik ve lojistik durumla ilgili araştırma yaptığını bildirdi.

BM, keşif misyonunun Gazze'nin kuzeyinde araştırma yaptığını duyurdu
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM'nin keşif misyonunun temel amacının sahadaki durumu tespit etmek olduğunu aktaran Dujarric, bu çerçevede gelecekte yardımların nasıl şekillenebileceğine karar vereceklerini ifade etti.

Dujarric, misyonun genel güvenlik ve lojistik durum hakkında bilgi toplayacağını söyledi.

Bunun ilk adım olduğunu belirten Dujarric, keşif misyonunun ardından bölgeye değerlendirme misyonunun gideceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e son ziyaretinde bir BM değerlendirme misyonu kurulacağını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise 31 Ocak Çarşamba yaptığı açıklamada sahadaki şartların insani bir misyon yürütmeye ve sağlıklı bir değerlendirme yapmaya elverişli olmadığını söyleyerek, "Bu konuda BM ve İsrail hükümeti ile temas halindeyiz. Bir an önce bu misyonun kurulmasını istiyoruz." diyerek misyonun ertelendiğine işaret etmişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
İtalya Başbakanı Meloni'ye göre AB, tarım politikalarında "hatalar yapıyor"
22:54
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
22:47
Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
22:44
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'de sivillerin sığındığı kente "kara saldırısı" sinyali
22:34
Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu
22:30
İtalya'da çiftçiler traktörleriyle Milano kentine gelerek protesto düzenledi
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ