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Dünya
AA 01.02.2024 22:09

ABD, Batı Şeria'da şiddet uygulayan 4 Yahudi işgalciyi yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'daki aşırılıkçı 4 Yahudi işgalciyi "şiddet eylemlerine dahil olmak" ve "Filistinlileri öldürmek" gerekçeleriyle yaptırım listesine aldı.

ABD, Batı Şeria'da şiddet uygulayan 4 Yahudi işgalciyi yaptırım listesine aldı
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğu ve bu olaylara karışanların, yaptırıma maruz kalacağı bildirildi.

Açıklamaya göre isimleri David Chai Chasdai, Einan Tanjil, Shalom Zicherman ve Yinon Levi olarak açıklanan 4 aşırılıkçı Yahudi işgalci, Batı Şeria'da şiddet olaylarını başlatmak, Filistinli sivilleri hedef almak ve evlerini yakmak gibi suçlardan dolayı yaptırım listesine alındı.

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi işgalcilereyaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini bugün imzalamıştı.

Yaptırım listesine alınan kişiler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi işgalcilerinsaldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.

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