Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Gazze halkını zorla aç bırakmak savaş suçu anlamına gelir

Sözcü Beluç, başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında haftalık basın toplantısında, İsrail'in son birkaç aydır Gazze halkını yiyecekten, sudan, elektrikten ve yakıttan mahrum bırakmasının insanlık dışı olduğunu dile getirerek, "Bu tür faaliyetlerin toplu cezalandırma ve savaş suçu anlamına geldiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Beluç, uluslararası toplumu, Gazze halkının özgürlüklerini yaşayabilmesi ve karşı karşıya kaldıkları insani felaketin sona ermesi için Gazze kuşatmasını kaldırma konusunda İsrail'i zorlamaya çağırdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiği ve halkın acı çektiği bir ortamda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğin askıya alındığını anımsatan Beluç, bu durumun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararlarının da ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Beluç, çeşitli ülkelerin UNRWA'ya finansal desteği askıya almasından Pakistan'ın derin endişe duyduğunu kaydetti.

"Hindistan'da Müslümanların ibadethanelerine yönelik saldırılardan endişeliyiz"

Beluç, Hindistan'da Müslümanların ibadethanelerine yönelik saldırılardan derin endişe duyduklarını vurgulayarak, Hindistan'da "camilerin yıkılıp yerine tapınak yapılmasıyla" ilgili kampanyalar yürütüldüğünü hatırlattı.

Hindistan'ın Pakistan'daki terör olaylarına bulaştığını iddia eden Beluç, Yeni Delhi yönetiminin, 2 Pakistan vatandaşını öldürdüğünü reddetmediğini savundu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 600 yıllık tarihi Akhonji Camisi, Yeni Delhi Kalkınma İdaresi tarafından yıkılmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Syrus Sajjad Kazi, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'ın istihbarat kurumu Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) yerel ajanlar aracılığıyla geçen yıl 2 Pakistan vatandaşını öldürdüğüne dair güvenilir kanıtlara sahip olduklarını belirtmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randir Jaisval ise Pakistan'ın iddialarını reddederek, "Pakistan ne ekerse onu biçecek. Kendi yanlışları için başkalarını suçlamak ne bir gerekçe ne de bir çözüm olabilir." açıklamasını yapmıştı.

"Afganistan ile Pakistan arasındaki sınırı tartışmak anlamsız" vurgusu

Afganistan geçici hükümetinin Sınır ve Aşiretler Bakan Vekili Nurullah Nuri'nin Afganistan'ın Pakistan ile kesinleşmiş bir sınırının bulunmadığına yönelik ifadelerine cevap veren Beluç, Afganistan ile "uluslararası düzeyde tanınan" bir sınırı paylaştıklarını ve "bu konuyu tartışmanın hiçbir anlamı olmadığını" söyledi.

Beluç, iki ülke arasındaki sınırın yasal geçerliliği olduğunu belirterek, Pakistan-Afganistan sınırına ilişkin diğer tüm fikirlerin gerçekliğe dayanmadığını ve hayal ürünü olduğunu ifade etti.

Afganistan geçici hükümetinin Sınır ve Aşiretler Bakan Vekili Nurullah Nuri, 27 Ocak'ta iki ülke arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nı ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, Afganistan ve Pakistan arasında sınırın halen belirsiz olduğunu söylemişti.

Nuri, "Pakistan ile resmi bir sınırımız bulunmuyor ve Pakistan ile sıfır noktamız yok. Bu (Durand Hattı) aramızda hayali bir hattır" diye konuşmuştu.