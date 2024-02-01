Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 21:55

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi, esir takası ile geçici ateşkesi görüşmek üzere toplanıyor

İsrail Savaş Kabinesi ile Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkesi de görüşmek üzere toplanacağı aktarıldı.

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi, esir takası ile geçici ateşkesi görüşmek üzere toplanıyor

Times Of Israel gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu akşam ilk olarak Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'de bir araya geleceği belirtildi.

Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi üyelerinin bir araya geleceği ifade edildi.

Her iki toplantıda Hamas ile olası esir takası ve geçici ateşkes konusunun da ele alınacağı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Mossad Direktörü David Barnea'nın, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalabileceği 9 aşamalı bir taslak anlaşmayı Savaş Kabinesi'ne sunduğu belirtilmişti.

Filistinli bir yetkili ise 30 Ocak'ta Hamas'a sunulan esir takası teklifinin Gazze Şeridi'nde bir aydan fazla sürecek ateşkes ve 3 aşamada gerçekleşecek esir takasını içerdiğini aktarmıştı.

Yetkili, Hamas'ın Kahire'de hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülen müzakerelerin sonunda teklifle ilgili yanıtını Mısır'a ileteceğine işaret etmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
IMF'den Arjantin'e 4,7 milyar dolarlık ödemeye onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
İtalya Başbakanı Meloni'ye göre AB, tarım politikalarında "hatalar yapıyor"
22:54
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
22:47
Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
22:44
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'de sivillerin sığındığı kente "kara saldırısı" sinyali
22:34
Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu
22:30
İtalya'da çiftçiler traktörleriyle Milano kentine gelerek protesto düzenledi
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ