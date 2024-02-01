Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 22:16

BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'in ardından Gazze'de daha önce hiç görülmemiş düzeyde gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili endişe duyduğunu aktardı.

BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki
[Fotograf: AFP]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7 Ekim'in ardından Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının daha önce görülmemiş boyutlarda olmasına Genel Sekreter'in tepkisinin sorulması üzerine Dujarric, gazetecilerin de BM'nin insani yardım çalışanları gibi ön sıralarda yer aldığını ve hayatlarıyla bedel ödediklerini ifade etti.

Dujarric, Gazze'de 150'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü anımsatarak, "Sürekli olarak hem kamuya açık hem kapalı görüşmelerimizde gazetecilerin görevlerini hayati tehlike korkusu olmadan yerine getirmeleri gerektiğini dile getiriyoruz ve endişelerimizi ifade ediyoruz" dedi.

Her çatışmada gazetecilerin görevinin büyük önem taşıdığına işaret eden Dujarric, sahada olanları gazetecilerin aktardığını ve dünya kamuoyunu bilgilendirdiğini dile getirdi.

BM, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de 122'den fazla gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü ve yaralandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD, Batı Şeria'da şiddet uygulayan 4 Yahudi işgalciyi yaptırım listesine aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
İtalya Başbakanı Meloni'ye göre AB, tarım politikalarında "hatalar yapıyor"
22:54
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
22:47
Eski İsrail İstihbarat Şefi: Gazze'de intikam savaşı yürütüyoruz
22:44
İsrail Savunma Bakanı'ndan Gazze'de sivillerin sığındığı kente "kara saldırısı" sinyali
22:34
Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu
22:30
İtalya'da çiftçiler traktörleriyle Milano kentine gelerek protesto düzenledi
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
Tahran’a yılın ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ