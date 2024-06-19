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Dünya
AA 19.06.2024 18:05

BM: İsrail'in saldırıları Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in sağlık altyapılarına yönelik saldırı ve hareket kısıtlamalarının sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini bildirdi.

BM: İsrail'in saldırıları Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor
[Fotograf: AA]

BM Nüfus Fonu (UNFPA), X sosyal medya hesabından Batı Şeria’daki sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Sağlık altyapısına yönelik saldırılar ve hareket kısıtlamaları Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor.” ifadesine yer verildi.

Gelecek ay bölgede 8 bin hamile kadının doğum yapacağı kaydedilen paylaşımda, "Bunların yüzde 15'i komplikasyon yaşayacaktır. Tıbbi bakım eksikliği ölüm cezası anlamına gelebilir." uyarısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de 15 Haziran’da yaptığı sosyal medya paylaşımında, işgal altındaki Batı Şeria'da derinleşen sağlık krizinden endişe duyduklarını bildirmişti.

Ghebreyesus, Batı Şeria’daki sağlık altyapısına yönelik saldırılara ve artan hareket kısıtlamalarına dikkati çekerek, "Batı Şeria'daki sivillerin ve sağlık hizmetlerinin acil ve aktif bir şekilde korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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