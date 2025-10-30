Açık 8.5ºC Ankara
Dünya
AA 30.10.2025 22:01

BM: İsrail'in kısıtlamalarından dolayı ateşkes kapsamındaki yardımların Gazze'ye erişimi sınırlı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, ateşkes kurallarının yürürlükte olduğu Gazze'ye yönelik kısıtlamalarından dolayı insani yardımların erişiminin "sınırlı kaldığını" bildirdi.

BM: İsrail'in kısıtlamalarından dolayı ateşkes kapsamındaki yardımların Gazze'ye erişimi sınırlı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) son raporlarına değinen Haq, "OCHA, ateşkes kapsamında insani yardım operasyonlarının kapsamının genişletilmeye devam ettiğini ancak devam eden kısıtlamalar ve diğer engeller nedeniyle erişimin sınırlı kaldığını belirtiyor." dedi.

Haq, BM'nin bölgeye gönderdiği yardımların detayına yer verdiği konuşmasında, "OCHA, İsrailli yetkililerin bildirdiği güzergah değişikliği nedeniyle bu yardımların üst üste üçüncü gün sınırlandırılmak zorunda kaldığını belirtiyor." ifadesini kullandı.

Yardım konvoylarının halihazırda Mısır sınırı boyunca ilerleyip, oldukça dar olan sahil yolunu kullanmak zorunda kaldığını hatırlatan Haq, bu yolun ayrıca "hasarlı ve oldukça sıkışık" olduğuna işaret etti.

Haq, "Dünya Gıda Programı yolu onardıktan sonra bile hareketler yavaşlamaya devam ediyor. Yardımları toplama ve müdahaleyi genişletmek için ek geçişlere ve iç güzergahlara ihtiyaç duyuluyor." diye konuştu.

Batı Şeria'da Filistinli köylülere saldırılarda artış yaşandı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşanan artışa da dikkati çekti.

Haq, "OCHA kayıtlarına göre, bu ay zeytin hasadıyla ilgili 126 yerleşimci saldırısı, 70 köyde can kayıplarına veya hasara yol açtı." ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte, İsraillilerin Filistinli çiftçilere saldırarak mahsullerini ve aletlerini çaldıklarını belirten Haq, "4 binden fazla ağaç tahrip edildi. Toplamda 124 Filistinli yaralandı." dedi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
