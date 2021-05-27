Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de vurduğu binaların askeri amaçla kullanıldığına dair bir delil bulunmadığını söyledi.

Bachelet, söz konusu saldırıların, "orantısız" bulunması halinde savaş suçu teşkil edebileceğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.