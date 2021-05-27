Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
BM: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 'savaş suçu' teşkil edebilir
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de vurduğu binaların askeri amaçla kullanıldığına dair bir delil bulunmadığını söyledi.
Bachelet, söz konusu saldırıların, "orantısız" bulunması halinde savaş suçu teşkil edebileceğini aktardı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Gazze İsrail Son Dakika
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