İsviçre'nin terör örgütü olarak tanımadığı PKK'nın yandaşları, ülkedeki Türk toplumunun önde gelen kuruluş ve iş insanlarına yönelik saldırılarını son aylarda yoğunlaştırdı.

Terör örgütü yandaşları son olarak 24 Mayıs'ta İsviçre Türk toplumunun tanınmış simalarından Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Bölge Komitesi üyesi Şahin'in iş yerine saldırdı.

Beyaz Ay Derneği İsviçre Başkanlığını da yürüten Şahin, yaptığı açıklamada, "PKK yandaşları gece Olten ilçesinin Dulliken kasabasında sahibi olduğumuz Gurbet Döner Produktion'a 01.05'te gelerek önce güvenlik kameralarını boyalarla kapatmışlar. Sonra da fabrikanın çeşitli yerlerine terör propagandası ve bana hakaret içeren yazılar yazmışlar" dedi.

[Güvenlik kameralarının boyalarla kapatılması | Fotoğraf: AA]

Kimyasal zehirli madde atıldı

Şahin, PKK yandaşlarının park halindeki araçların ve fabrikanın camlarını da kırdığını belirterek "Daha sonra içeriye kimyasal zehirleyici madde atıyorlar. Şu anda hala içeri girmeye zorlanıyoruz. Bir firma gelerek içeride hava sirkülasyonunu yaptı. Koku da hala devam ediyor" diye konuştu.

Saldırıyı pazartesi sabah saatlerinde fabrikaya gittiklerinde fark ettiklerini aktaran Şahin, derhal İsviçre polisini aradıklarını ama polisin 1 saat sonra olay yerine geldiğini belirtti.

Yeni yöntemleri "kimyasal saldırı"

Fabrikadaki kötü kokular üzerine polisin fabrikayı kordon altına aldığını ve itfaiyeyi aradığını ifade eden Şahin, fabrikada yaklaşık 25 kişilik ekibin saatlerce inceleme yaptığını kaydetti.

Şahin, PKK yandaşlarının kimyasal saldırısının yeni bir yöntem olarak karşılarına çıktığını vurguladı.

"9 işçim rahatsızlık geçirdi"

Pazartesi fabrikaya giren 9 işçisinin kimyasal kokulardan rahatsızlık geçirdiğini belirten Şahin, polisin tutanak tutup iş yerinden ayrıldığını söyledi.

Avukat tutarak olayın takipçisi olacağının altını çizen Şahin, şöyle konuştu:

"Biz İsviçre'de kendi ekmeğimizin peşindeyiz ve vergi ödüyoruz. İsviçre hükümeti, devleti ve polisi bizim güvenliğimizi sağlamakla mükelleftir. Bu saldırılar daha önce başka yerlere yapıldı, şimdi bana sıra geldi, sonra başka birinin başına gelecek. İsviçre'de Türk iş insanlarına yönelik saldırılar resmen çok olağanmış gibi görülmeye başlandı. Yapanlar da belli. Bunlara yıllardır neden dokunulmuyor? Bunu da anlamış değilim."

[Fotoğraf: AA]

Şahin, PKK yandaşlarının geçmişte de kendisine yönelik pek çok saldırısı olduğunu ama faillerin hala yakalanamadığını sözlerine ekledi.

İTT posta kutusuna bomba koymuşlardı

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evi en son mart ayında olmak üzere terör örgütü PKK yandaşlarınca son iki yılda beş kez saldırıya uğramıştı.

29 Nisan'da ise İTT'nin, Rümlang bölgesinde yer alan merkez binasında posta kutusunda patlamaya hazır bomba bulunmuştu.

Söz konusu saldırıların failleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla eylemleri üstlenseler de İsviçre polisi henüz bu kişileri yakaladığına dair bir açıklama yapmadı.

"PKK'yı terör örgütü olarak kabul edin"

İTT'den 16 Şubat 2021'de yapılan yazılı açıklamada, İsviçre hükümetine çağrıda bulunularak "ABD ve Avrupa Birliği'nde PKK terör örgütü olarak tanınırken, İsviçre'de terör örgütü olarak tanınmamasına bir anlam veremiyoruz. PKK'nın İsviçre'de de terör örgütü olarak kabul edilmesini talep ediyoruz" ifadesi kullanılmıştı.