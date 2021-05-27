Kuzey Kivu Komutanı Korgeneral Constat Ndima Kongba, yaptığı açıklamada, her an 2'nci bir patlama yaşanabileceğini ifade ederek vilayetteki 18 bölgeden 10'unun acilen tahliyesini emrettiğini aktardı.

Kivu Gölü ve Goma şehir merkezinin altında da volkanik hareketliliğin olduğunu aktaran Kongba, "Gölün altında ve karada bir patlamanın yaşanmasını şu anda göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Kongba, Kivu Gölü'nde yaşanacak hareketliliğin gaz patlamasına yol açarak zararlı sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Yerel sakinlere tahliye sırasında yanlarına sadece küçük eşyalarını almaları tavsiyesinde bulunuldu.

[Yanardağdaki patlama sonrası lavlar yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı | Fotoğraf: Reuters]

32 kişi yaşamını yitirmişti

Nyiragongo Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 500 ev zarar görmüş, 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca komşu Ruanda'da da depremler meydana gelmişti.

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştı.