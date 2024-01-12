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Dünya
AA 12.01.2024 11:21

BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellediğini yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su gibi insani yardım sevkiyatlarının büyük çoğunluğunun aksadığını duyurdu.

BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellediğini yineledi
[Fotograf: AA]

OCHA'dan yayınlanan raporda, yılın ilk 10 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine planlanan 21 insani yardım sevkiyatından yalnızca 3'üne müsaade edildiği belirtildi.

Raporda, "İnsani yardım ortaklarının, Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrailli yetkililerin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, insani yardımların ulaştırılmasındaki ciddi erişim kısıtlamaları nedeniyle insani yardım ortaklarının çalışmalarını "felç ettiği" vurgulandı.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavisinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

UNRWA, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de siviller için güvenli bir yer kalmadığına dikkati çekmişti.

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