Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'da kendilerinden aldığı füzeleri kullandığı iddialarını reddetti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah transferini kınayan ve bunun BMGK kararlarının ihlali olduğunu belirten kararının ardından, Kuzey Kore’nin BM Daimi Temsilcisi Kim yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin silah transferine ilişkin yaptığı açıklamalara işaret eden Kim, "ABD, iki bağımsız egemen devlet arasındaki meşru ilişkileri yasa dışı hale getirmeye çalışıyor. Kuzey Kore, ABD'nin her mesnetsiz açıklaması hakkında bir yorum yapma zorunluğunu hissetmiyor." ifadelerini kulandı.

Kim, ABD'nin Kuzey Kore'yi gündeminde olmayan bir konu içine sürüklediğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Pyongyang'dan aldığı füzeleri kullandığı iddialarını "asılsız suçlama" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Kim In-ae, konuyla ilgili "Her iki ülkenin de inkar etmesine rağmen, Kuzey Kore ve Rusya arasında silah transferi bir gerçektir." yorumunu yaptı.