Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısını kınadı

Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, tüm gücü ve imkanlarıyla İsrail saldırısı altındaki Filistin halkının yanında durup oradaki ablukayı kaldırmaya çalışan Yemen'in egemenlik ve güvenliğini tehdit eden ABD-İngiliz saldırısını şiddetle kınadığı ifade edildi.

Ayrıca, ABD'nin bu saldırı ile bir kez daha İsrail'in Gazze ve bölgede işlediği katliamın ve yaşanan trajedinin ortağı olduğunu kanıtladığı kaydedildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.