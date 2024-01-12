Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.01.2024 10:54

Rapor: ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya sağlanan, değeri 1 milyar doları aşan teçhizatın takibini eksik yaptı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) denetim organınca yayımlanan raporda yetkililerin, Ukrayna'ya sağlanan, değeri 1 milyar dolardan fazla askeri teçhizatın takibini eksik yaptığı bildirildi.

Rapor: ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya sağlanan, değeri 1 milyar doları aşan teçhizatın takibini eksik yaptı

Savunma Bakanlığı Denetim Ofisince hazırlanan raporda Ukrayna'ya temin edilen ve kötüye kullanım ya da hırsızlığa karşı korunması gereken askeri teçhizatın denetiminin eksik yapıldığı belirtildi.

Raporda yaklaşık 1,7 milyar dolarlık askeri teçhizatın değeri 1 milyar dolardan fazla olan bölümünün kullanımına ilişkin denetimde "ihmal" saptandığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığının Ukrayna'ya temin edilen teçhizatın seri numaralarının envanterini gerektiği gibi tutmadığı vurgulanan raporda, izleme konusundaki eksikliğin nedenleri arasında sınırlı personel, savaş bölgesinde son kullanım izleme prosedürlerinin Aralık 2022'ye kadar yürürlüğe konulmamış olması, Ukrayna'daki gözlemcilerin hareketlerine getirilen kısıtlamalar ve envanter üzerindeki iç kontrol eksikliği gösterildi.

Bu eksikliklerin sürmesi durumunda teçhizatın tam denetiminin imkansız olduğuna işaret edildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ABD tarafından sağlanan gelişmiş konvansiyonel silahların Ukrayna'dan yasa dışı yollarla kaçırıldığına dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını savundu.

Ryder, Rusya'nın aksi yönde dezenformasyon yaptığını öne sürerek, "Gerçek şu ki Ukraynalıların bunları (teçhizatı), savaş alanında kullandıklarını gözlemledik. Onları etkili şekilde kullandıklarını görüyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
ABD Ukrayna Pentagon
Sıradaki Haber
Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılacak
11:23
BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellediğini yineledi
11:27
Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu
11:30
THY'den bazı Avrupa ülkelerine bilet kampanyası
11:16
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
11:06
Artan grip vakalarına karşı uzmanlardan tedbir çağrısı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
FOTO FOKUS
ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ