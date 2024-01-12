Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.01.2024 10:59

ABD, Kuzey Kore'den balistik füze temininde rol alan Rus şirketlere yaptırım uygulayacak

ABD, Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin deneme ve temininde rol alan 3 Rus şirketi ile bir kişiye yaptırım karar alındığını duyurdu.

ABD, Kuzey Kore'den balistik füze temininde rol alan Rus şirketlere yaptırım uygulayacak
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve Rusya'ya silah tedarik ettiğine yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanması için Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin transferi ve denemesinde rol alan 3 Rus şirketi ve bir kişiye yaptırım uygulayacak." denildi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze transferinin Ukrayna'da halkın acısını artırdığına ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD, bu silahlar karşılığında Kuzey Kore'ye Rusya tarafından sağlanan her türlü desteği yakından izlemeye devam etmektedir ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah transferlerine karışan kişi ve kuruluşları belirlemek ve ifşa etmek için mevcut tüm araçları kullanacaktır. Daha ileri adımlar atmakta tereddüt etmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore, Rusya'ya balistik füze temin etmekle suçlanmıştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yaptırımları sonrasında silah ve mühimmat temini hususunda Rusya'nın alanının daraldığını ve bunun üzerine Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla daha fazla askeri işbirliği arayışına girdiğini ifade etmişti.

Kuzey Kore'yi bu süreçte Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayan Kirby, "Elimizdeki bilgiler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yakın zaman önce Rusya'ya balistik füzeler ve füze rampaları temin ettiğini gösteriyor. Rus güçleri de 30 Aralık 2023'te bu Kuzey Kore füzelerinden en az birini Ukrayna'ya attılar." diye konuşmuştu.

ETİKETLER
ABD Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'da kendilerinden aldığı füzeleri kullandığı iddialarını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılacak
11:23
BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellediğini yineledi
11:27
Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu
11:30
THY'den bazı Avrupa ülkelerine bilet kampanyası
11:16
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
11:06
Artan grip vakalarına karşı uzmanlardan tedbir çağrısı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
FOTO FOKUS
ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ