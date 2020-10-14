Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamada, İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen yeni ülkeler belli oldu. 15 ülke 3 yıllığına üye olarak seçildi.

Bu ülkeler arasında insan hakları karnesi zayıf olmakla eleştirilen Çin ve Rusya da yer aldı.

ABD buna tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD, otoriter rejimlerin İnsan Hakları Konseyi'ne seçilmesini kınıyor" açıklaması yaptı.

Konsey üyeliğine adaylığı sivil toplum örgütlerince tepki çeken Suudi Arabistan ise yarışı kazanamadı.

Konseye seçilen diğer ülkeler ise Fransa, İngiltere, Pakistan, Özbekistan, Nepal, Senegal, Fildişi Sahili, Malawi, Gabon, Ukrayna, Meksika, Bolivya ve Küba oldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 47 üyesi bulunuyor. Konseyin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.