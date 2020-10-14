Soğuk Savaş'ın mirası nükleer silahların azaltılması konusunda anlaşmazlık devam ediyor.

Washington ile Moskova arasında Soğuk Savaş'ın sonunda, 1991'de, "Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması" START imzalandı.

Anlaşma, iki ülkenin nükleer silahlarının kademeli azaltılarak yokedilmesini öngörüyordu.

İki ülke silahlarını yoketmekte başarısız olunca, anlaşma 2011'de "Yeni START" ismiyle Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Anlaşmanın sona ermesine 3 ay kala uzatmak için görüşmeler sürerken, kafaları karıştıran açıklamalar geldi.

ABD Başkanı'nın Silahların Kontrolü Özel Temsilcisi Büyükelçi Marshall Billingslea, Rusya ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Büyükelçi Billingslea, anlaşmayı bir süre uzatma niyetlerini Rusya'ya gösterdiklerini, Rusya'dan nükleer silahlarını sınırlandırmasını istediklerini aynı şeyi kendilerinin de yapacağını söyledi.

Rusya iddiaları reddetti

Moskova'dan yanıt ise gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin askıya alma şartlarını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

ABD anlaşmaya taktik nükleer silahların dahil edilmesini istiyor.

Washington, Moskova'nın bu tür silahların sayısını azaltmak yerine bin 500'den 2 bin beşyüze çıkardığını belirtiyor.

ABD bunun yanısıra, Rusya'nın anlaşmadaki yükümlülüklerine uymasını ve Çin'in de anlaşmaya dahil edilmesini talep ediyor.

Anlaşmanın süresinin uzatılmaması durumunda, nükleer silah sayısının ciddi seviyelerde artacağı uyarısı yapılıyor.