Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 730 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 586’ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 509 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 239 bin 389’a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 301 bin 927 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2inci ülke konumunda bulunuyor.