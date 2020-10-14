Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 730 kişi öldü
Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 730 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 586’ya yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 509 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 239 bin 389’a çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 301 bin 927 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2inci ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: koronavirüs vaka sayısı ölü sayısı hindistanSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 08:30
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