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Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye COVID-19 tanısı konuldu
Almanya'da, son 24 saatte 5 bin 132 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konuldu.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 132 arttığı bildirildi.
Bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 43 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde COVID-19 vaka sayısının 334 bin 585'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 677'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitelerinde 620 COVID-19 hastasının tedavi gördüğü aktarıldı.
Almanya'da, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısının 281 bin 900 olduğu kaydedildi.
Etiketler: almanya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısı son durumSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 08:56
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