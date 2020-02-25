BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, İdlib'de sivillere, sivil altyapıya ve sağlık kuruluşlarına yapılan saldırıların her birinin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirtti.

"Muhtemelen insanlığa karşı suçlar da işlendi"

Esed rejimi ve destekçilerinin sivillere yönelik saldırılarına ilişkin Colville, "Savaş suçları her olayda bağımsız olarak değerlendirilir. Suriye krizinde daha önce savaş suçlarının işlendiğinden şüphe yok. Muhtemelen kanıtlaması daha zor olan insanlığa karşı suçlar da işlendi." ifadelerini kullandı.

Colville, isim vermeden rejim ve destekçilerinin İdlib'de hastanelere yaptığı saldırılara ilişkin ise "Şu açık bir gerçek ki bu kadar çok hastanenin vurulması kaza olamaz." dedi.

Hastanelerin kimin vurduğunun belirlenmesi için ciddi bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulayan Colville, "Hangi hastanenin vurulmasının savaş suçu teşkil ettiği, hangisinin kazayla olduğunu söyleyebilmem mümkün değil." diye konuştu.

Colville, uluslararası insancıl hukuka göre savaş ortamında dahi orantılılık, gereklilik ve sivillerin korunması ilkesinin ana prensipler olduğuna vurgu yaparak askeri bir noktanın bombalanması durumunda dahi sivillerin vurulmaması için her türlü önlemin alınması gerektiğinin altını çizdi.

"70'ten fazla hastane vuruldu"

Son dönemde İdlib bölgesinde çok sayıda hastanenin hedef alındığına dikkati çeken Colville "Son aylarda İdlib bölgesinde 70'ten fazla hastane vuruldu. Bunların kaza olması imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Colville, bazı hastanelerin vurulmasının savaş suçu teşkil edebileceğini, her hastaneye yapılan saldırılar için ayrı ayrı soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Sözcü Colville, İdlib'de savaş suçu işlendiğinin netleştirilmesi için soruşturma kapsamında hastanelerin kasten vurulup vurulmadığının, gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının ve saldırıların gerekli olup olmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Bachelet de sert tepki göstermişti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun dehşet verici olduğunu belirtmişti.

Bachelet, dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların hedef alınmasının "zalimce" olduğunu vurgulamıştı.