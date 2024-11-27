BM: Haiti'den ayrılmıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Haiti'deki operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

BM'nin operasyonlarında bazı düzenlemelere gittiğini kaydeden Haq, Haiti halkına desteğin devam edeceğini aktardı.

Haq, "Başkent ve ofislerimizin de bulunduğu bölgelerde kötüleşen güvenlik durumuna rağmen Haiti'den ayrılmadığımızın altını çizmek isterim." bilgisini verdi.

Haiti kıtlık tehlikesi yaşıyor

Haiti'nin başkenti ve diğer şehirlerde BM personeli ve misyonunun kritik görevini sürdürdüğünü kaydeden Haq, aynı zamanda yerel otoritelere de siyasi destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.

BM Haiti Entegre Ofisine göre, 2024'ün başından bu yana 1374'ü son 6 ayda olmak üzere 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.