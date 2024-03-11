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Dünya
AA 11.03.2024 22:43

BM: Haiti'de yaşanan şiddet nedeniyle son bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM: Haiti'de yaşanan şiddet nedeniyle son bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi
[Fotograf: Reuters]

IOM'dan yapılan açıklamaya göre, Haiti'de şubat sonu itibarıyla artan şiddet sebebiyle derin endişe duyuluyor.

Yerinden edilen ailelerin yaşadığı travmaya dikkat çekilen açıklamada, acil olarak gıda, su, sağlık hizmetleri ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyulduğu ve ülkenin başkenti Port-au-Prince'de 160 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişi yerinden edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM'un Haiti Sorumlusu Philippe Branchat, "Haiti'deki insanlar, düzgün bir yaşam sürdüremiyor, korku içinde yaşıyor. Bu durum her gün ve her saat devam ediyor, travma daha da kötüye gidiyor." dedi.

Branchat, Haiti'de ulusal düzeyde güvensizliğin arttığının altını çizdi.

AB, personelini tahliye etti

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, düzenlenen günlük basın toplantısında, Haiti'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Çeteler arası yaşanan çatışmalar nedeniyle meydana gelen güvenlik krizinin "son derece endişe verici" olduğunu belirten Stano, "Dolayısıyla güvenlik durumunun dramatik şekilde kötüleşmesi karşısında sahadaki faaliyetlerimizi azaltma kararı aldık." dedi.

Stano, başkent Port-au-Prince'da bulunan tüm AB personelinin ülke dışında güvenli bir yere tahliye edildiğini aktararak, "Çalışmaya devam eden önemli bir personel var ancak Haiti'den çalışmıyorlar. Elbette durumu değerlendiriyoruz ve güvenlik durumu geliştikçe faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimizi ayarlayacağız." dedi.

Haiti'deki OHAL 1 ay daha uzatıldı

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL etmiş ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı.

Başbakan Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Kenya'dan dönerken Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle Dominik'ten Haiti'ye uçuşlar iptal edildiği için 5 Mart salı günü Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

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